جونسون يرفض الإجابة على سؤال فحواه "لا تنه عن خلق وتأتي مثله"

أثار رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، كثيرا من التساؤلات في وسائل الإعلام، إذ رفض الإجابة عن سؤال حول عدد أولاده.

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وفي مقابلة أجرتها مع رئيس الحكومة البريطانية إذاعة LBC أمس الجمعة، تطرق المذيع، نيك فيراري، إلى مقال قديم مثير للجدل اتهم فيه جونسون الأمهات المنفردات بـ"عدم المسؤولية"، واصفا أطفالهن المولودين خارج رباط الزوجية بـ"جيلا من الأطفال غير الشرعيين سيئي الترتيب والجهلة والعنيفين".

ووجهت امرأة من متابعي المقابلة سؤالا إلى جونسون عن سبب حديثه عن عوائل أخرى بهذه الطريقة المهينة، دون أن يذكر أطفاله، ما دفع المذيع لتوجيه سؤال إلى رئيس الحكومة عن عدد أبنائه ومدى انخراطه في حياتهم.

غير أن جونسون رفض قطعيا مرتين الكشف عن ذلك، قائلا: "أحب أطفالي جدا، غير أنهم لا يخوضون هذه الانتخابات ولذلك لا أنوي التعليق بشأنهم".

كما رفض جونسون الإجابة أيضا عن سؤال عما إذا كان يعتزم إنجاب مزيد من الأطفال مع صديقته الحالية، كاري سايموندز، قائلا إن الشعب ليس مهتما بسماع ذلك، بل بسماع كلامه عن كيفية تطبيق "بريكست".

ومن المعروف أن لدى جونسون، غير المتزوج حاليا، أربعة أطفال من إحدى طليقتيه، علاوة على طفل خامس وُلد خارج نطاق الزواج.

المصدر: LBC