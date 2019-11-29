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الشرطة البريطانية تعلن القبض على شخص حاول تنفيذ عملية طعن في لندن

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تعلن القبض على شخص حاول تنفيذ عملية طعن في لندن
Reuters LUKE POULTON
موقع حادث إطلاق نار في جسر لندن (29 نوفمبر 2019)
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على رجل حاول تنفيذ عملية طعن في جسر لندن، مؤكدة أن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "في الساعة 13:38 تم استدعاء الشرطة على خلفية حادث طعن عند جسر لندن".

وأوضح البيان أن الشرطة ألقت القبض على رجل يعتقد أنه نفذ الهجوم، مضيفا أن الحادث أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن سقوط 5 جرحى.  

ولاحقا، ذكرت شرطة العاصمة البريطانية أنها تتعامل مع الحادث باعتباره إرهابيا، مؤكدة أن شخصا واحدا أصيب برصاص عناصرها.

وقالت في بيان: "في هذه المرحلة، لا تزال ملابسات الحادث في جسر لندن غير واضحة. لكنننا، وكإجراء احترازي، نتعامل حاليا مع هذا الحادث باعتباره متعلقا بالإرهاب".

وأضاف البيان: "أصيب شخص بإطلاق نار من قبل الشرطة. وسنوفر معلومات إضافية عند وجود إمكانية لذلك".

إلى ذلك، نشر ناشطون في "تويتر" لقطات فيديو وصورا توثق شاحنة تعرقل طريق السيارات على الجسر، مع وجود مجموعة من سيارات الشرطة والإسعاف في المكان. 

المصدر: RT + وسائل إعلام بريطانية 

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