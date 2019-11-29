الشرطة البريطانية تعلن القبض على شخص حاول تنفيذ عملية طعن في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على رجل حاول تنفيذ عملية طعن في جسر لندن، مؤكدة أن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "في الساعة 13:38 تم استدعاء الشرطة على خلفية حادث طعن عند جسر لندن".

وأوضح البيان أن الشرطة ألقت القبض على رجل يعتقد أنه نفذ الهجوم، مضيفا أن الحادث أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن سقوط 5 جرحى.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 29 ноября 2019 г.

ولاحقا، ذكرت شرطة العاصمة البريطانية أنها تتعامل مع الحادث باعتباره إرهابيا، مؤكدة أن شخصا واحدا أصيب برصاص عناصرها.

وقالت في بيان: "في هذه المرحلة، لا تزال ملابسات الحادث في جسر لندن غير واضحة. لكنننا، وكإجراء احترازي، نتعامل حاليا مع هذا الحادث باعتباره متعلقا بالإرهاب".

وأضاف البيان: "أصيب شخص بإطلاق نار من قبل الشرطة. وسنوفر معلومات إضافية عند وجود إمكانية لذلك".

إلى ذلك، نشر ناشطون في "تويتر" لقطات فيديو وصورا توثق شاحنة تعرقل طريق السيارات على الجسر، مع وجود مجموعة من سيارات الشرطة والإسعاف في المكان.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) 29 ноября 2019 г.

At least seven police cars now on London Bridge pic.twitter.com/P5LzWekHLD — Tim Shipman (@ShippersUnbound) 29 ноября 2019 г.

Gunshots heard on London Bridge. Huge amount of police. pic.twitter.com/U6Qo7kd1zI — Ahmad Yousef (@EgyptianPlayers) 29 ноября 2019 г.

المصدر: RT + وسائل إعلام بريطانية