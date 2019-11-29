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فرنسا.. توقيف شخص اتصل بالشرطة 5300 مرة في شهر

أخبار العالم

فرنسا.. توقيف شخص اتصل بالشرطة 5300 مرة في شهر
Reuters BT/
شعار الشرطة الفرنسية
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اعتقلت قوات الأمن الفرنسية، أمس الخميس، شخصا اتصل بمخافر الشرطة 5 آلاف و300 مرة، في الفترة الممتدة بين نهاية أكتوبر وأواخر نوفمبر.

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وقالت الشرطة إن المتهم (46 سنة) أجرى اتصالات "مهينة وذات طبيعة جنسية" في المدة المذكورة بمعدل 150 مكالمة في اليوم.

وأفادت صحيفة "لوفيغارو" بأن الرجل، العاطل عن العمل والقاطن في مأوى، خرج من السجن شهر أغسطس المنصرم بعد أن سجن بسبب تهم مشابهة، وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي.

المصدر: "لوفيغارو"

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