قدمت روسيا دفعة من السلاح الخفيف للغابون مجانا لأغراض مكافحة الصيد الجائر وحماية الغابات والمحميات الوطنية، وذلك في أول توريد للسلاح في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن جمهورية الغابون تنفذ برنامجا لحماية الحيوانات النادرة، في المقام الأول فيلة الغابات، التي يعتبر تجمعها في الغابون هو الأكبر في أفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن الأموال التي يتم الحصول عليها جراء بيع أنياب العاج، بعد قتل الفيلة، تذهب غالبا لتمويل أنشطة المنظمات الإجرامية في المنطقة.

ووصف السفير الروسي دميتري كوراكوف تزويد الغابون بهذه الأسلحة بأنه "هدية" تتوقع موسكو من خلالها "تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة وبالتالي المساهمة في إنقاذ التراث الطبيعي لكوكبنا".

Минобороны России осуществило на безвозмездной основе поставку в Габонскую Республику стрелкового вооружения для оказания поддержки правительству этой страны в борьбе с браконьерством и охране национальных парков#Минобороны#ГабонскаяРеспублика#МинистерствоОбороны#Армияpic.twitter.com/dtcdlygm39 — Минобороны России (@mod_russia) November 29, 2019

من جانبها، أوضحت سلطات الغابون أن الأسلحة الروسية سيتم تسليمها إلى حراس الغابات وسرايا حماية المحميات الوطنية فقط.

وحسب المكتب الصحفي التابع لوزارة البيئة في الغابون، فإن الصيد الجائر هو كارثة تؤثر على جميع مجالات الحياة تقريبا، بينما يعاني حراس الغابات وأفراد سرايا حماية المحميات الوطنية من نقص في الأجهزة والمعدات الضرورية لأداء واجباتهم بشكل أفضل.

يذكر أن أكثر من 1000 حارس غابات ومحميات قتل على يد الصيادين غير الشرعيين في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية.

المصدر: "نوفوستي"