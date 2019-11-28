نشرت وكالة أنباء "Ihlas Haber" التركية مقطع فيديو قالت إنه يصور تجربة منظومة الدفاع الجوي "إس – 400" التي اقتنتها تركيا من روسيا، باستخدام مقاتلات "إف– 16" الأمريكية.

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وكانت وسائل إعلام تركية ودولية قد أفادت يوم 25 نوفمبر أن الجيش التركي بدأ في إجراء اختبارات على رادارات صواريخ "إس -400" في المجال الجوي لمنطقة أنقرة.

وتظهر اللقطات المصورة، تحليق مقاتلات "إف – 16" الأمريكية التابعة لسلاح الجو التركي، على ارتفاعات مختلفة قرب موقع تشغيل منظومة الدفاع الجوي "إس -400" الروسية الصنع.

وكان أفيد أيضا في وقت سابق بأن الجيش التركي سيجري اختبارات على رادارات منظومة "إس – 400" المضادة للجو، باستخدام طرازات أخرى من الطائرات الحربية الموجودة في ترسانته.

هذه الخطوة أثارت حفيظة واشنطن مجددا، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم أمس أن بدء تجربة منظومة صواريخ "إس – 400" في تركيا يثير قلق واشنطن.

المصدر: IZ.RU