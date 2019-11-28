 
مباشر

شاهد.. مقاتلات "إف-16" تحلق في اختبار لمنظومة "إس-400" في تركيا

أخبار العالم

شاهد.. مقاتلات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mss1

نشرت وكالة أنباء "Ihlas Haber" التركية مقطع فيديو قالت إنه يصور تجربة منظومة الدفاع الجوي "إس – 400" التي اقتنتها تركيا من روسيا، باستخدام مقاتلات "إف– 16" الأمريكية.

إقرأ المزيد
تركيا تختبر صواريخ
تركيا تختبر صواريخ "إس - 400" بمقاتلات "إف - 16"

 وكانت وسائل إعلام تركية ودولية قد أفادت يوم 25 نوفمبر أن الجيش التركي بدأ في إجراء اختبارات على رادارات صواريخ "إس -400" في المجال الجوي لمنطقة أنقرة.

وتظهر اللقطات المصورة، تحليق مقاتلات "إف – 16" الأمريكية التابعة لسلاح الجو التركي، على ارتفاعات مختلفة قرب موقع تشغيل منظومة الدفاع الجوي "إس -400" الروسية الصنع.

وكان أفيد أيضا في وقت سابق بأن الجيش التركي سيجري اختبارات على رادارات منظومة "إس – 400" المضادة للجو، باستخدام طرازات أخرى من الطائرات الحربية الموجودة في ترسانته.

هذه الخطوة أثارت حفيظة واشنطن مجددا، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم أمس أن بدء تجربة منظومة صواريخ "إس – 400" في تركيا يثير قلق واشنطن.

المصدر: IZ.RU

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كواليس لم تسجلها الكاميرا.. بطلة فيديو مترو لندن التي دافعت عن العائلة اليهودية تتحدث لـRT online