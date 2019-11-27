عندما يكون السائق ثملا تختفي الحواجز (فيديو)

وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام صينية هذا الأسبوع، لحظة مخاطرة أب بحياته من أجل حياة ابنته، وذلك بإبعادها عن سيارة اندفعت نحوهما بسرعة داخل محل تجاري.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الحادث وقع يوم 2 أغسطس الماضي، بمدينة جينغتشو في مقاطعة هوبي وسط الصين، لكن الشرطة لم تنشر فيديو الحادث إلا هذا الأسبوع.

ويظهر مقطع الفيديو سيارة سوداء رباعية الدفع وهي تكسر واجهة المحل التجاري، وفي الداخل كان الأب يقف بجوار ابنته عندما لمح السيارة قادمة، ليتخذ قرارا سريعا بدفعها بعيدا.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الطفلة نجت من الموت، فيما أكدت الشرطة أنه لم يصب أحد في الحادث.

من المهم الإشارة إلى أن قوات الأمن اعتقلت سائق السيارة الذي اتضح أنه كان يقود تحت تأثير الخمر، ووجهت له عدة تهم في انتظار محاكمته.

المصدر: صحيفة "الديلي ميل" البريطانية