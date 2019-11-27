دوتيرتي يتلقى هدية بندقية Т-5000 الروسية عالية الدقة

قال المدير العام لشركة تطوير الأسلحة ORSIS "برومتيخنولوغي" فلاديمير زلوبين، إن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، تلقى بندقية قنص من إنتاج شركته، عالية الدقة من طراز T-5000.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن زلوبين قوله: "أسلحتنا اليوم، يقتنيها العديد من قادة العالم، خلال الزيارة الأخيرة واسعة النطاق التي قام بها رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي لروسيا في أكتوبر 2019، قدمنا له T-5000، وقد أعجب بها حقا"، مضيفا أن "العديد من شيوخ الإمارات يمتلكون هذه البندقية".

ووفقا لزلوبين، فإن الفلبين تظهر اهتماما كبيرا بمنتجات شركة ORSIS، مشيرا إلى أن وزير دفاع هذا البلد الآسيوي اختبر شخصيا البنادق الروسية، أثناء زيارته إلى الشركة في موسكو، على هامش زيارة دوتيرتي إلى روسيا.

وصممت بندقية ORSIS T-5000، على أساس منظومة القنص "توتشنوست" المطورة من قبل مصنع "برومتيخنولوغي" (علامة ORSIS المسجلة).

وحتى وقت قريب، تم إنتاج بندقية القنص هذه من عيارين، 308 Winchester و338 Lapua Magnum، وهي مخصصة لوحدات القناصة المتخصصة في مكافحة الإرهاب.

المصدر: نوفوستي