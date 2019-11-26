محكمة أمريكية تستدعي مؤسس "تلغرام" الروسي بافيل دوروف في قضية عملته الرقمية "غرام"

استدعت محكمة الدائرة الجنوبية في نيويورك مؤسس تطبيق "تلغرام" الروسي بافير دوروف لاستجوابه في إطار التحقيق في مشروعه لإطلاق العملة الرقمية "غرام" ومنصة البلوك تشين "تون" بالإنترنت.

وبموجب الأمر القضائي الصادر عن المحكمة يتعين على دوروف المثول أمام المحكمة لإدلاء بشهاداته في جلسة تعقد إما في اليوم الـ7 من ديسمبر القادم أو في اليوم التالي.

وإضافة إلى دوروف استدعت المحكمة نائب رئيس شركة "تلغرام غروم"، إليا بيريكوبسكي، والموظف فيها شيام باريخ.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضد "تلغرام" إثر طرح الشركة بشكل أولي عملتها الرقمية "غرام" أتاحت لها جذب استثمارات بقيمة قرابة 1.7 مليار دولار.

واعتبرت الهيئة أن "تلغرام" انتهكت بذلك قانون الأوراق المالية لأنها لم تسجل طرح العملة بشكل صحيح.

وتطالب الهيئة بأن تقر المحكمة بالانتهاك وتغرم "تلغرام" وتأمر باسترداد الأموال المحققة لصالح الدولة.

وستعقد المحكمة جلسة استماع رئيية في القضية في فبراير 2020.

المصدر: وكالات