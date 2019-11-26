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اليونان تحذر من خطر وقوع حوادث في بحر إيجه جراء مواصلة تركيا تصرفاتها "العدوانية"

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اليونان تحذر من خطر وقوع حوادث في بحر إيجه جراء مواصلة تركيا تصرفاتها
Reuters MURAD SEZER
سفينة تركية للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط - أرشيف
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حذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس من ارتفاع مخاطر وقوع حوادث في بحر إيجه جراء استمرار "السلطات التركية بالتصرف بشكل عدواني".

وأضاف ميتسوتاكيس، في تصريحات الثلاثاء من العاصمة الايطالية روما، قائلا: "من جانبنا نحافظ على ضبط النفس، والدفاع باستمرار عن حقوقنا الوطنية وسيادتنا".

وقال إن "الموقف التركي الاستفزازي يمتد ليشمل الانتهاكات في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص بخرق القانون الدولي في شرق البحر المتوسط".

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وأشار المسؤول اليوناني إلى أن بلاده "دعمت على الدوام حلا عادلا ومتوازنا ومستداما لمشكلة قبرص، لكن بعد مرور 45 عاما يتواصل، للأسف، الاحتلال. وهذا يحدث لبلد مستقل ذي سيادة، وعضو في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

وشدد على أن الوقت قد حان "لإعادة إطلاق المحادثات بين الطائفتين (اليونانية والتركية)، كونها لا تزال السبيل الوحيد نحو إقامة اتحاد فيدرالي ثنائي يستند إلى قرارات الأمم المتحدة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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