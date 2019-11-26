 
مباشر
عاجل
رويترز: مقتل 13 عسكريا فرنسا أمس في عملية ضد متشددين في مالي

سقوط ثلاثة قتلى نتيجة الزلزال في ألبانيا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msc0

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين في ألبانيا بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء زلزال قوي ضرب البلاد فجر اليوم الثلاثاء متسببا في أضرار كبيرة.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع الألبانية أن شخصا لقي مصرعه إثر قفزه من أحد المباني أثناء الزلزال.

وذكرت مراسلة وكالة "فرانس برس" أن الزلزال، الذي وقع عند حوالي الساعة الثالثة فجرا بلغت شدته 6,4 درجة، أثار حالة من الهلع لدى سكان العاصمة تيرانا الذين نزلوا إلى الشوارع، في حين تحدثت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو عن معالجة نحو خمسين شخصا لإصابتهم بجروح طفيفة.

وفي مدينة دوريس الساحلية شمالي البلاد، انهار فندق من ثلاثة طوابق، بينما لحقت أضرار بجسيمة بمبنى آخر وسط المدينة.

وتحدثت مصادر عن أضرار كبيرة في مدينة توناما التي تبعد 30 كم إلى شمال غرب تيرانا، فيما وصفت وزارة الدفاع الألبانية الأضرار المترتبة على الزلزال بأنها كبيرة.

وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات وقال المعهد إن هزة أولى وقعت ثم تلتها هزات ارتدادية أخرى بلغت شدة واحدة منها 5,3 درجة.

وكانت المنطقة نفسها في ألبانيا قد شهدت في سبتمبر زلزالا شدته 5,6 درجة وصفته السلطات بأنه الأقوى "في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انقلاب عسكري في العراق واعتقالات للمسؤولين داخل المنطقة الخضراء.. ما صحته؟