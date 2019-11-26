أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين في ألبانيا بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء زلزال قوي ضرب البلاد فجر اليوم الثلاثاء متسببا في أضرار كبيرة.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع الألبانية أن شخصا لقي مصرعه إثر قفزه من أحد المباني أثناء الزلزال.

وذكرت مراسلة وكالة "فرانس برس" أن الزلزال، الذي وقع عند حوالي الساعة الثالثة فجرا بلغت شدته 6,4 درجة، أثار حالة من الهلع لدى سكان العاصمة تيرانا الذين نزلوا إلى الشوارع، في حين تحدثت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو عن معالجة نحو خمسين شخصا لإصابتهم بجروح طفيفة.

وفي مدينة دوريس الساحلية شمالي البلاد، انهار فندق من ثلاثة طوابق، بينما لحقت أضرار بجسيمة بمبنى آخر وسط المدينة.

وتحدثت مصادر عن أضرار كبيرة في مدينة توناما التي تبعد 30 كم إلى شمال غرب تيرانا، فيما وصفت وزارة الدفاع الألبانية الأضرار المترتبة على الزلزال بأنها كبيرة.

وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات وقال المعهد إن هزة أولى وقعت ثم تلتها هزات ارتدادية أخرى بلغت شدة واحدة منها 5,3 درجة.

Strong earthquake near the coast of #Albania. Comments say that it was felt 1k kms away.

Be safe! pic.twitter.com/mnPSe7b374 — 6am Runner (@6am_Runner) November 26, 2019

وكانت المنطقة نفسها في ألبانيا قد شهدت في سبتمبر زلزالا شدته 5,6 درجة وصفته السلطات بأنه الأقوى "في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة".

المصدر: وكالات