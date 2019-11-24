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نتنياهو: سنحبط محاولات إيران استخدام اليمن والعراق ضد إسرائيل

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نتنياهو: سنحبط محاولات إيران استخدام اليمن والعراق ضد إسرائيل
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة أمنية للمنطقة العسكرية الشمالية
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب ستعمل على إحباط محاولات إيران لتحويل الأراضي العراقية واليمنية إلى قواعد لإطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل.

وجاء تصريح نتنياهو خلال جولة أمنية قام بها برفقة وزير الدفاع نفتالي بينيت للمنطقة العسكرية الشمالية اليوم الأحد.

وقال نتنياهو إن "العدوان الإيراني في المنطقة وضد إسرائيل مستمر"، مؤكدا أن إسرائيل تتخذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل منع إيران من التموضع في المنطقة، وإحباط تحويل أسلحة فتاكة جوا أو برا من إيران إلى سوريا.

 

وشدد على أن التزام تل أبيب واستعدادها "لمكافحة العدوان الإيراني مطلقان"، مضيفا: "نعمل بشتى الطرق من أجل منع إيران من تحقيق أهدافها".

ولفت نتنياهو إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن جهود التصدي لإيران، مؤكدا أن تلك الجهود "مستمرة دون هوادة".

ووصف تعامل السلطات الإيرانية مع مسألة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد بأنه "ذبح" معتبرا الأمر "دليلا آخر على طبيعة هذا النظام". وأضاف: "سنعارضه في كل مكان".

بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه لا مبرر للوجود العسكري الإيراني في سوريا، محذرا من أنها "ستواجه جيش الدفاع بقوة وحزم".

المصدر: RT + مكان

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