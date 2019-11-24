قال النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي يرأس لجنة التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي، إن "كل يوم يمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه، يمثل أمرا بالغ الخطورة".

وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، دافع شيف عن قرار لجنته المضي قدما دون طعن في رفض الشهود الرئيسيين للمثول أمام المحاكم، مضيفا أن "الانتخابات قادمة وكل يوم يبقى فيه ترامب في منصبه، يعتبر أمرا بالغ الخطورة".

وأضاف شيف القول:"نحن بحاجة إلى التحرك الآن ولا يمكننا السماح بإعاقتنا".

كما رفض شيف التعليق، عند سؤاله عما إذا كان سيمثل للشهادة إذا تم استدعاؤه كشاهد من قبل مجلس الشيوخ، مضيفا أنه إذا تم استدعاؤه، فسيدل ذلك على "عدم الجدية من قبل مجلس الشيوخ، وسيجعل الإجراءات تبدو كسيرك كما يرغب الرئيس".

إقرأ المزيد

وأكد آدم شيف، أنه يريد التحدث مع زملائه في الكونغرس قبل إصدار حكم نهائي، وأن هذا القرار لن يتخذه بمفرده في إشارة إلى إجراءات مساءلة ترامب، وأضاف "أن جلب الأوراق والوثائق ما زال مستمرا ولم يتوقف".

المصدر: RT