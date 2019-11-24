ألمانيا تستعيد داعشية مفترضة مع أطفالها الـ3

أعلنت السلطات الألمانية أن امرأة في الـ30 من عمرها، قد تكون نشطت في صفوف تنظيم "داعش"، عادت إلى البلاد مع أطفالها الثلاثة.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية DPA اليوم الأحد أن الداعشية المفترضة التي تحمل الجنسية الألمانية وأطفالها، وصلوا الليلة الماضية إلى مطار فرانكفورت قادمين من أربيل العراقية، ويعتقد أنهم قبعوا في معسكر خاص بمسلحي "داعش" وعوائلهم شمال شرقي سوريا.

وأكدت السلطات أن العائدة ستخضع للتحقيقات بعضويتها المفترضة في التنظيم، غير أن مذكرة اعتقال لم تصدر بحقها في البلاد بعد.

وتحركت تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري لإعادة مسلحي "داعش" الأجانب المحتجزين في سوريا إلى دولهم.

المصدر: "أسوشيتد برس"