ترامب: ثلاثة أرباع الأمريكيين ضد عزلي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد، أكد فيها أن معظم الأمريكيين يعارضون إجراءات المساءلة الهادفة لعزله.

وكتب ترامب: "استطلاعات الرأي انقلبت بشكل كبير ضد عزلي، خاصة في الولايات المتأرجحة (التي لا تضم أغلبية سياسية جمهورية أو ديمقراطية)".

Polls have now turned very strongly against Impeachment, especially in swing states. 75% to 25%. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 novembre 2019

وأضاف أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن "75 بالمئة من المستطلعين عارضوا عزله مقابل 25 بالمئة أيدوه... شكرا لكم!".

يذكر أن استطلاعا سابقا أجرته قناة "إي بي سي" الأمريكية بالتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست"، كشف أن 49% من الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب.

ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفية تمت بينه والرئيس الأوكراني فلاديمي زيلينسكي الصيف الماضي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إثبات أن ترامب ربط تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار بحصوله على تعهد من أوكرانيا بفتح تحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطية أوكرانية.

المصدر: "تويتر" + وكالات