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الرئيس الكولومبي يطلق حوارا وطنيا

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الرئيس الكولومبي يطلق حوارا وطنيا
Reuters / Lucas Jackson
الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركاز
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أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز أنه سيطلق اليوم الأحد حوارا وطنيا شاملا في البلاد، بما يخدم الاستجابة لمطالب حركة الاحتجاج.

وكتب على "تويتر" مساء السبت: "غدا، سنبدأ حوارا وطنيا مع رؤساء البلديات والحكام المنتخبين من كل أنحاء البلاد".

وأضاف أنه سيواصل هذا الحوار الأسبوع المقبل مع مختلف القطاعات الاجتماعية.

وكان دوكي الذي انهارت شعبيته، قد دعا مساء الجمعة إلى هذا الحوار، وصرح بأنه "سيطلق حوارا وطنيا يعزز برنامج العمل الاجتماعي الحالي، مع العمل بشكل موحد بناء على رؤية للمدى المتوسط والبعيد، تسمح بملء الفجوات الاجتماعية بما يشمل كل المناطق والقطاعات".

وتأتي التحركات في كولومبيا في ظل مناخ متوتر في أمريكا اللاتينية الغارقة بأزمات عدة من الإكوادور إلى بوليفيا وتشيلي.

المصدر: أ ف ب

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