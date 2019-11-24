الرئيس الكولومبي يطلق حوارا وطنيا

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز أنه سيطلق اليوم الأحد حوارا وطنيا شاملا في البلاد، بما يخدم الاستجابة لمطالب حركة الاحتجاج.

وكتب على "تويتر" مساء السبت: "غدا، سنبدأ حوارا وطنيا مع رؤساء البلديات والحكام المنتخبين من كل أنحاء البلاد".

وأضاف أنه سيواصل هذا الحوار الأسبوع المقبل مع مختلف القطاعات الاجتماعية.

Mañana con Alcaldes y Gobernadores electos de todo el país iniciaremos Conversación Nacional. Este Lunes lideraremos mesa de trabajo con Comisión Nacional de Concertación laboral. En el transcurso de la semana continuaremos diálogos con diferentes sectores sociales. — Iván Duque (@IvanDuque) 24 novembre 2019

Una de nuestras principales banderas en el Gobierno es el diálogo social, escuchar a los colombianos. Por eso, convocaré para el 27 de noviembre, a las fuerzas representativas, para iniciar una ‘Conversación Nacional’. pic.twitter.com/rx1rLhYOJl — Iván Duque (@IvanDuque) 23 novembre 2019

وكان دوكي الذي انهارت شعبيته، قد دعا مساء الجمعة إلى هذا الحوار، وصرح بأنه "سيطلق حوارا وطنيا يعزز برنامج العمل الاجتماعي الحالي، مع العمل بشكل موحد بناء على رؤية للمدى المتوسط والبعيد، تسمح بملء الفجوات الاجتماعية بما يشمل كل المناطق والقطاعات".

وتأتي التحركات في كولومبيا في ظل مناخ متوتر في أمريكا اللاتينية الغارقة بأزمات عدة من الإكوادور إلى بوليفيا وتشيلي.

المصدر: أ ف ب