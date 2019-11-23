استطلاع: بوريس جونسون يعزز تقدمه على المعارضة قبل الانتخابات

أظهرت نتائج استطلاع لرأي الناخبين في بريطانيا تقدم حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون على منافسيه قبيل الانتخابات البرلمانية في المملكة.

وتشير نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "BMG Research" بطلب من صحيفة "الإندبندنت"، التي نشرتها اليوم السبت، إلى أن حزب المحافظين يحظى بتأييد 41% من الناخبين مقابل 28% لحزب العمال المعارض الذي يقوده جيريمي كوربين.

ولفتت الصحيفة إلى أن حزب المحافظين زاد من رصيده بـ 4 نقاط مئوية، فيما تراجعت نتائج حزب العمال بـ1% بالمقارنة مع نتائج الاستطلاع السابق الذي أجري في 10 نوفمبر الجاري.

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وازدادت شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي بنسبة 2%، لتصل إلى 18%.

من جهة أخرى، يحظى حزب الخضر بتأييد 5% من الناخبين، وحزب "بريكست" المعادي للاتحاد الأوروبي بتأييد 3% فقط مع تراجع شعبيته بـ 6 نقاط مئوية.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية في بريطانيا من المقرر أن تجري يوم 12 ديسمبر المقبل.

وجرى استطلاع الرأي المذكور بين 19 و21 نوفمبر الجاري، وشمل 1663 ناخبا بريطانيا.

المصدر: الاندبندنت، رويترز