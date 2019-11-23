ترامب يتحدث عن مستقبل بينس وبومبيو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نائبه مايك بنس سيترشح معه من جديد في الانتخابات الرئاسية 2020، مضيفا أنه لا يستبعد ترشح وزير الخارجية مايك بومبيو لمجلس الشيوخ.

وفي حديث لشبكة "فوكس" الإخبارية أمس الجمعة قال ترامب عن بينس "إنه من أنصاري وأصدقائي". وأضاف أن سفيرة الولايات المتحدة السابقة بالأمم المتحدة نيكي هيلي "ستكون عظيمة" لكن بينس قام "بعمل استثنائي".

وفيما يخص وزير الخارجية مايك بومبيو، قال ترامب إنه قد يرغب في الترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كانساس في الانتخابات التشريعية الجزئية عام 2020.

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وحسب ترامب فإن بوبميو "يحب ما يفعله" كوزير للخارجية، ولكن إذا ظهر تهديد بأن الجمهوريين قد يخسرون مقعد كانساس في مجلس الشيوخ في انتخابات العام المقبل، فبإمكان بومبيو الترشح و"الفوز بهامش كبير".

وكانت الخارجية الأمريكية نفت أخبارا تداولتها وسائل إعلام أمريكية عن نية بومبيو الاستقالة والترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كانساس.

المصدر: "رويترز"