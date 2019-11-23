 
مباشر

الجيش الأمريكي يعترف بفقدان طائرة بلا طيار في ليبيا

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعترف بفقدان طائرة بلا طيار في ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrqh

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة فقدان طائرة مسيرة في أجواء ليبيا، على وقع المعارك بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الليبية.

إقرأ المزيد
إسقاط طائرة إيطالية مسيرة في ليبيا
إسقاط طائرة إيطالية مسيرة في ليبيا

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، إن الطائرة غير المسلحة "فقدت فوق طرابلس" الخميس وأن هناك تحقيقا جاريا بشأن هذه الحادثة التي لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حولها.

وأكدت أنها تقود عمليات لطائرات بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".

وأشارت إلى أن "هذه العمليات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين".

ويأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت القوات الموالية لحفتر الأربعاء أنها أسقطت طائرة إيطالية بلا طيار كانت تحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد، فيما أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا عن تحطم طائرة "بريديتور" (مسيرة) على الأراضي الليبية، وأوضحت أن الطائرة كانت في مهمة لدعم عملية "البحر الآمن".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات كهربائية فاخرة بمواصفات مبهرة!