النار تلتهم فندقا في بريطانيا عمره 165 عاما

اندلع حريق في أحد فنادق المملكة المتحدة في منتجع "لاندودنو" غربي البلاد، حيث انتشرت النار في المبنى من الطابق السفلي.

ويقع فندق "إيستبورن كليرمونت" في مدينة كونوي بمقاطعة بورو ويلز، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه تم إخلاؤه من النزلاء بحلول الساعة 08:50 بتوقيت غرينيتش، وإخلاء فندق مجاور في إجراء احترازي.

وقالت هيئة مكافحة الحرائق إن جميع نزلاء "إيستبورن كليرمونت" تم إجلاؤهم، مشيرة إلى عدم وجود أي إصابات.

وقال أحد موظفي الفندق، إن الحريق انتشر في ثلاثة أرباع سقف المبنى وأن "انفجارا شديدا" وقع أثناء الحريق، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى انهيار أجزاء من الفندق.

وتم تشييد الفندق بين عامي 1851 و1855 ويحوي 72 سريرا، وحاصل على تصنيف الدرجة الثانية منذ عام 1949.

المصدر: "بي بي سي"