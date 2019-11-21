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"فارس": عودة خدمة الإنترنت تدريجيا في إيران

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Reuters
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أكد مصدر مطلع في حديث لوكالة " فارس" للأنباء، اليوم الخميس، أن خدمة الإنترنت في طور العودة التدريجية في إيران.

وقال المصدر، إنه وبتفويض من مجلس الأمن القومي الإيراني، تم استئناف تقديم خدمات الإنترنت في بعض المناطق.

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وتفيد المعلومات المتوفرة، بأن الأمن القومي الإيراني، أصدر تفويضا لاستئناف خدمة الإنترنت في بعض المناطق، وأن خدمة الاتصال بالإنترنت (ADSL) للهواتف الأرضية، قد عادت بالفعل في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران.

وشهدت معظم المدن الإيرانية مؤخرا احتجاجات عنيفة، تخللتها أعمال شغب، ضد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين.

المصدر: وكالة "فارس"

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