الكنيست ينظر في تكليف أي مشرّع بتشكيل الحكومة

انطلقت في إسرائيل اليوم الخميس فترة الـ21 يوما المتاحة للكنيست، لتكليف أي عضو فيه يستطيع كسب دعم أغلبية المشرعين بتشكيل الحكومة، على خلفية أزمة سياسية غير مسبوقة تمر بها إسرائيل.

وبعد فشل زعيمي أكبر قوتين في الكنيست، وهما رئيس حزب "الليكود" اليميني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي بيني غانتس في تشكيل الائتلاف الحاكم، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس الأربعاء أن الأخير سيبلغ صباح اليوم رئيس الكنيست يولي إدلشتاين ببدء الفترة الممنوحة لتسليم كتاب التكليف إلى أي مشرع يحصد دعم 61 من أصل 120 نائبا في الكنيست.

وإذا لم يتمكن أي نائب من حصد هذا الدعم، فإن ذلك سيؤدي إلى حل الكنيست وسيدفع البلاد نحو الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي منذ بداية العام الجاري.

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من جانبه، حمل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الذي يعد شخصية حاسمة في مساعي تشكيل الحكومة أمس كلا من نتنياهو وغانتس، المسؤولية عن المأزق السياسي الذي وصلت إليه البلاد، مؤكدا تصميمه على عدم دعم أي حكومة أقلية، سواء كانت تعتمد على القائمة العربية المشتركة أو على المعسكر اليميني المؤيد لنتنياهو.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية