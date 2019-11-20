وسائل إعلام: المدعي العام سيوجه تهما جنائية إلى نتنياهو الخميس

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن المدعي العام، أفيخاي ماندلبليت، من المتوقع أن يوجه تهما جنائية بالفساد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس.

وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى أن المدعي العام لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيوجه التهم إلى نتنياهو أو سيسقطها. كما رجحت التقارير توجيه الاتهام إلى نتنياهو يوم الأحد أو الاثنين المقبل.

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ويدور الحديث عما يعرف إعلاميا بـ "قضية 4000"، التي يشتبه فيها نتنياهو باتخاذ قرار إداري يفيد شاؤول يلوفيتش، المساهم في مؤسسة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إيجابية لسياسات نتنياهو من قبل موقع "والا" الإعلامي التابع لـ "بيزك".

وتعتبر هذه التهمة هي الأقوى من بين التهم الثلاث الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، والمتعلقة بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية