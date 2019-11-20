رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يضرب رقما قياسيا

مثلت الفترة التي يقضيها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في منصبه الحالي، وهي 2887 يوما، رقما قياسيا باعتبارها أطول فترة لرئيس وزراء ياباني في هذا المنصب.

وقال آبي، اليوم الأربعاء، أثناء مؤتمر صحفي، قدم فيه أهم أنشطته وإنجازاته خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء: "عندما كانت الحكومات تتغير كل عام، كما كان الحال في أول انتخابات لي، جرى تأجيل أهم المشاكل السياسية إلى وقت لاحق"، مضيفا أن "جعل السياسة مستدامة، كان هذا إرادة الشعب".

وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن "الجهود التي تُبذل يوميا من أجل الاستقرار السياسي... والجهود التي تُبذل من أجل تنفيذ الوعود، كل هذه العوامل قادتنا إلى ما نحن عليه اليوم".

ومن المقرر أن يبقى شينزو آبي، وهو رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، رئيسا للوزراء حتى سبتمبر 2021.

المصدر: نوفوستي