أكدت الصين على أنها وحدها من يملك الحق للبت في القضايا الدستورية في هونغ كونغ، كما دانت قرار المحكمة العليا في هذه المدينة إلغاء الحظر على أقنعة الوجه التي يرتديها المتظاهرون.

ويرتدي المحتجون خلال التظاهرات في هونغ كونغ أقنعة لإخفاء وجوههم وتجنب تعرضهم لملاحقات قضائية.

وهذا التصريح قد يؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات عنيفة ومستمرة منذ أشهر بسبب المخاوف من قضم بكين للحكم الذاتي للجزيرة شيئا فشيئا.

وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه في أكتوبر الماضي، عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، الموالية لبكين، بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.

واعتُبرت هذه الخطوة نقطة تحول قانونية في المدينة منذ أن أعادتها بريطانيا إلى السيادة الصينية عام 1997.

وقضت المحكمة العليا في هونغ كونغ، أمس الاثنين، بعدم دستورية الحظر الذي فرضته سلطات المدينة على ارتداء الأقنعة التي تخفي الوجوه.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ شهر يونيو الماضي أسوأ أزمة سياسية، حيث تجري فيها تظاهرات شبه يومية تتخللها مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

المصدر: أ ف ب