محتجون يحرقون البنوك في إيران (فيديوهات)
أقدم محتجون على إضرام النار في عدة مصارف بمدن إيرانية مختلفة، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد مؤخرا بسبب رفع أسعار البنزين.
وقال مراسلنا، اليوم الاثنين، إنه تم إحراق مصرف "ملي" الحكومي في بلدة ساوة، ومصرف "مسكن" في بلدة كيانشهر، أمس الأحد، غرب طهران.
كما أضرم المحتجون الإيرانيون النيران في عدة بنوك بمدينة أصفهان جنوب العاصمة، وفي محطة للوقود في مدينة كرج.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية عن تعطيل الدوام في جميع المدارس بمحافظة أصفهان، وفي مدينتي شيراز وكازرون بمحافظة فارس، ومدينة كرج بمحافظة البرز، وبلدتي شهريار ورباط كريم في محافظة طهران.
إحراق محطة للوقود في مدينة كرج— RT Arabic (@RTarabic) November 18, 2019
أحرق المحتجون يوم الأحد محطة للوقود في مدينة كرج الإيرانية، في احتجاجات على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد.
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وتأتي هذه الموجة من المظاهرات استمرارا لسلسلة احتجاجات واسعة لسكان المدن الإيرانية الرئيسية، جرت منذ صيف عام 2018، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغطا شديدا متواصلا من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد قطاع النفط الإيراني الذي يعتبر الممول الأساسي للميزانية الحكومية.
إحراق عدة مصارف في إيران— RT Arabic (@RTarabic) November 18, 2019
أحرق المحتجون يوم الأحد عدة مصارف في مدن إيرانية مختلفة، في احتجاجات على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد.
للمزيد: https://t.co/SfZrFSKawr#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#إيران#طهران#كرج#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/xTbQooggEx
المصدر: RT