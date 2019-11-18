باريس ستحتضن قمة رباعية ستجمع بوتين مع زيلينسكي في الـ9 من ديسمبر

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يؤكد انعقاد القمة بـ "صيغة نورماندي" يوم 9 ديسمبر، وأن الاستعدادات النهائية تجري على قدم وساق.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول توقعات الكرملين من الاجتماع المقبل في "صيغة نورماندي": "لن أعلن عن أي توقعات بشأن "رباعية النورماندي"، هذا اجتماع جدي للغاية، لقد طال انتظاره. أنتم تعلمون أنه سبقت هذا الاجتماع فترة طويلة بما فيه الكفاية قبل التخطيط له. لقد كانت هناك، مع الأسف، فترة انقطاع طويلة في عمل صيغة نورماندي".

وتابع بيسكوف القول: "دعونا لا نبالغ في تقدير توقعاتنا، حتى لا تخيب ظنونكم لاحقا، وفي الوقت نفسه لا نقلل من تقديرنا، على أمل أن تُثمر التحضيرات عن نتائج".

هذا وكانت الرئاسة الفرنسية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن زعماء روسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، وألمانيا أنغيلا ميركل، وأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، سيجتمعون في باريس في التاسع من ديسمبر، في مسعى لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.

بدورها أكدت الحكومة الألمانية سابقا أن المستشارة، أنغيلا ميركل، ستشارك في قمة رباعية "نورماندي" بتاريخ 9 ديسمبر، في باريس.

وستكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الزعماء الأربعة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويأتي الاجتماع بعد إنفراجة نسبية في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي.

المصدر: سبوتنيك