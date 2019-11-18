مسلسل تاريخي من إنتاج إماراتي يثير غضب الأتراك

تسبب برومو ترويجي للمسلسل التاريخي المنتج إماراتيا "ممالك النار" في حالة من الجدل والترقب في تركيا.

وبعد ساعات من عرض الحلقة الأولى من المسلسل، تصدر المراتب الأولى في محرك البحث "غوغل" في عدة دول عربية، بينما اتهمت منصات تركية القائمين على المسلسل بـ "تشويه التاريخ".

ورأى البعض في توقيت عرض المسلسل، 17 نوفمبر، بالتزامن مع عرض المسلسل التركي "عثمان المؤسس" في 20 نوفمبر، محاولة لمنافسة الدراما التاريخية التركية، ومحاولة لتقديم بديل ناطق بالعربية لعله يحقق نجاح "قيامة أرطغرل" في الوطن العربي، ويحد من تأثير القوة الناعمة التركية.

وبدأت الحلقة الأولى من "ممالك النار" بوفاة السلطان الفاتح محمد بن مراد، الذي وصل إلى السلطنة العثمانية بعد قتال مع 3 من أشقائه، وبعد أن أصبح سلطانا، أمر بقتل شقيقه أحمد الذي لم يبلغ عمره 16 عاما.

يذكر أن مسلسل "ممالك النار" يتناول الصراع العثماني المملوكي، واحتلال مصر والشام على يد السلطان العثماني سليم الأول، وشنق "طومان باي" آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.

وعمل على تنفيذ المسلسل 3 مخرجين هم السوري عزام فوق العادة، والإسباني أليخاندرو توليدو، والبريطاني بيتر ويبر.

ويشارك في بطولته عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوي في دور طومان باي، والسوري رشيد عساف في دور قنصوة الغوري، والسوري محمود نصر في دور سليم الأول.

وبلغت تكلفة المسلسل 40 مليون دولار وتم تصوير كل أحداثه في تونس.

المصدر: وكالات