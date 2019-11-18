الهند.. نزاع بين المسلمين والهندوس على موقع بنى عليه المغول مسجدا دمر عام 1992

قالت جماعة هندية مسلمة إنها ستقدم التماسا للمحكمة العليا لطلب إعادة النظر في حكم قضائي منح الهندوس حق بناء معبد على موقع متنازع عليه في ولاية أوتار براديش.

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وأوضح مجلس الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند، أمس الأحد، الذي يضم مفكرين ومنظمات إسلامية، أنه سيسعى لمراجعة الحكم الذي رفض مطالبات المسلمين بالأحقية في ذلك الموقع.

وقضت المحكمة العليا في الهند في التاسع من نوفمبر بأحقية الهندوس في الموقع، الذي يعتقدون أنه مهد الإله رام الذي تجسد فيه الإله الهندوسي فيشنو.

وأشار سيد قاسم إلياس عضو المجلس إلى أن "هناك أخطاء واضحة في حكم المحكمة العليا، وشعرنا أن من الحكمة التقدم بالتماس للمراجعة".

والموقع، حيث بنى المغول المسلمون مسجد بابري عام 1528، محل نزاع مرير بين الغالبية الهندوسية والمسلمين الذين يشكلون 14 في المئة من سكان الهند منذ استقلال البلاد.

وفي عام 1992 دمر حشد هندوسي مسجد بابري المقام على الموقع منذ القرن السادس عشر، مما أثار موجة احتجاج وأعمال شغب في أنحاء البلاد.

المصدر: رويترز