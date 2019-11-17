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بالصور.. غذاء من البابا لـ 1500 محتاج

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بالصور.. غذاء من البابا لـ 1500 محتاج
Reuters /dam
البابا فرنسيس
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استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، 1500 من المحتاجين والمشردين الذين تناولوا جميعا وجبة غذاء بمناسبة إحياء الكنيسة الكاثوليكية لليوم العالمي للفقراء.

وتكفلت مجموعات خيرية تطوعية بإحضار ضيوف البابا إلى الفاتيكان ليحظوا بوجبة اشتملت على اللازانيا والدجاج بصلصة الفطر والبطاطا والحلويات والفواكه.

بالصور.. غذاء من البابا لـ 1500 محتاج
Reuters
غذاء مع البابا
بالصور.. غذاء من البابا لـ 1500 محتاج
Reuters
غذاء مع البابا

ووفرت عيادة متنقلة في ساحة "القديس بطرس" دعما طبيا خاصا ومجانيا للفقراء طيلة الأسبوع الماضي.

بالصور.. غذاء من البابا لـ 1500 محتاج
Reuters
غذاء مع البابا

وألقى البابا في وقت سابق من اليوم عظة دعا فيها لضرورة مساعدة الفقراء والرفق بهم، كما حث فيها أتباعه على أن يكون لهم "شخص فقير واحد على الأقل كصديق".

المصدر: "رويترز"

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