بالصور.. غذاء من البابا لـ 1500 محتاج

استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، 1500 من المحتاجين والمشردين الذين تناولوا جميعا وجبة غذاء بمناسبة إحياء الكنيسة الكاثوليكية لليوم العالمي للفقراء.

وتكفلت مجموعات خيرية تطوعية بإحضار ضيوف البابا إلى الفاتيكان ليحظوا بوجبة اشتملت على اللازانيا والدجاج بصلصة الفطر والبطاطا والحلويات والفواكه.

Reuters

Reuters

ووفرت عيادة متنقلة في ساحة "القديس بطرس" دعما طبيا خاصا ومجانيا للفقراء طيلة الأسبوع الماضي.

Reuters

وألقى البابا في وقت سابق من اليوم عظة دعا فيها لضرورة مساعدة الفقراء والرفق بهم، كما حث فيها أتباعه على أن يكون لهم "شخص فقير واحد على الأقل كصديق".

المصدر: "رويترز"