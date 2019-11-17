وفد أمريكي في قطاع غزة

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" الرسمية، اليوم الأحد، بأن وفدا أمريكيا وصل إلى شمال قطاع غزة لتفقد موقع المستشفى الميداني الأمريكي الذي يتم إنشاؤه قرب معبر بيت حانون "إيرز".

وقال مصدر فلسطيني في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية إن الوفد غير الحكومي سيمكث في القطاع عدة ساعات.

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هذا، ودخلت الدفعة الأولى من معدات المستشفى القطاع قبل شهرين، ومن المقرر أن يدخل الباقي خلال أيام.

يذكر أن إسرائيل وافقت على إقامة هذا المستشفى الميداني بالقرب من حاجز "إيرز"، ضمن رزمة التفاهمات التي أبرمت بينها وبين الفصائل الفلسطينية في غزة برعاية أممية مصرية، وبتمويل قطري.

وشهد قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي و"حركة الجهاد الإسلامي" وفصائل فلسطينية أخرى، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.

وتوقفت المواجهات باتفاق تهدئة هش دخل حيز التنفيذ صباح الخميس.

المصدر: وكالات