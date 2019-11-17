أفادت وزارة الاتصالات الإيرانية، بأنها تسلمت قرارا من مجلس الأمن القومي، مساء أمس السبت، يفيد بقطع شبكة الإنترنت لمدة 24 ساعة في كافة أنحاء البلاد.

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ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن مسؤول في وزارة الاتصالات قوله: "لا نزال نجري اتصالات مع مجلس الأمن القومي لإعادة خدمة الإنترنت في أسرع وقت".

وأضاف المسؤول أن قطع الإنترنت جاء لأسباب أمنية وليست فنية، ومن غير المعروف متى سيتم إعادة وصله.

إلى ذلك أفاد مراسلنا في وقت سابق من اليوم بانقطاع الإنترنيت في معظم أنحاء البلاد، فضلا عن إجراءات اتخذتها الحكومة كتعطيل المدارس اليوم الأحد وغيرها، بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها معظم المدن الإيرانية ضد رفع أسعار البنزين، تخللتها أعمال عنف وشغب ومحاولة إحراق مستودعات نفطية.

المصدر: RT