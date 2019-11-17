بالصور.. إصابة ضابط في هونغ كونغ بسهم على مرأى صحفيين!

أصيب ضابط في شرطة هونغ كونغ بسهم في الساق على خلفية تصعيد التوتر حول جامعة البوليتكنيك هناك، التي يسيطر عليها المحتجون المعارضون للسلطات المحلية.

وأكدت الشرطة في بيان لها أن الضابط المنتمي إلى الوحدة المعنية بالتواصل مع وسائل الإعلام أصيب، اليوم الأحد، أثناء حديثه إلى مجموعة من الصحفيين، بالتزامن مع تنفيذ قوات الأمن عملية تطهير في محيط الجامعة المحاصرة التي تحولت إلى أهم معقل للمحتجين في المدينة.

وأشارت الشرطة إلى أن الضابط المصاب لم يفقد وعيه وتم نقله إلى المستشفى، ونشرت صورة لجرحه.

وشددت الشرطة على أن الهجوم شكل خطرا على أشخاص آخرين في موقع الحادث، متهمة المحتجين باستخدام أسلحة قاتلة ضد عناصر الأمن، بما فيها الحجارة والزجاجات الحارقة والسهام الحادة.

وأكدت وكالة "رويترز" أن الاشتباكات تستمر في المنطقة منذ الليلة الماضية، حيث يطلق المحتجون سهاما ويلقون زجاجات حارقة على عناصر الأمن، فيما تستخدم الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وأكدت الوكالة أن المحتجين يعززون المتاريس المقامة داخل حرم الجامعة، تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات الأمن.

المصدر: RTHK + رويترز