تشهد العاصمة طهران ومدن أخرى هدوءا حذرا، اليوم الأحد، وسط انقطاع خدمة الإنترنيت بمعظم أنحاء إيران بعد موجة الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت ضد رفع أسعار البنزين.

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وقال مراسلنا في إيران إن العاصمة طهران، إضافة إلى مدن أخرى، تشهد هدوءا منذ صباح اليوم إذ تكاد تخلو معظم شوارعها من حركة السير، كما أن الحكومة قررت تعطيل المدارس اليوم، لما شهدته معظم المدن الإيرانية أمس من ازدحامات خانقة وقطع الطرق الرئيسية ومظاهرات تخللت بعضها أعمال عنف، ناهيك عن انقطاع في خدمة الإنترنيت في البلاد.

ولفت المراسل إلى أنه برغم الهدوء السائد إلا أن من المتوقع أن تشهد بعض المناطق عودة الاحتجاجات في ساعات الليل المتأخرة.

وأضاف المراسل أن السلطات قامت باعتقال العشرات من "مثيري الشغب" والأشخاص خلال المظاهرات، كما تم اعتقال قادة الاحتجاجات في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد.

يذكر أن احتجاجات اندلعت في معظم المناطق الإيرانية على مدار اليومين الماضيين ضد قيام الحكومة برفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، تخللتها أعمال شغب وعنف ومحاولات لإحراق بعض مستودعات النفط.

المصدر: RT