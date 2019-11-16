الهند تختبر صاروخا قادرا على حمل رأس نووي

قامت الهند بإطلاق صاروخ "أغني-2" الباليستي القادر على حمل رؤوس قتالية من الأنواع المختلفة، بما فيها رأس نووي، حسبما أفادت قيادة القوات الاستراتيجية الهندية، اليوم السبت.

إقرأ المزيد

وأشارت القيادة إلى أن الصاروخ أطلق من منصة متنقلة في ميدان عسكري بجزيرة عبد الكلام قبالة سواحل ولاية أوديشا (شرق الهند)، وأن الصاروخ أصاب هدفا تدريبيا على بعد ألفي كيلومتر من الميدان في خليج البنغال، بدقة عالية.

وشدد العسكريون الهنود على أن الحديث يدور عن أول عملية إطلاق تجريبي للصاروخ من هذا النوع نفذ في فترة مسائية (19:32 بالتوقيت المحلي)، وتمت مراقبة هذه العملية من متن سفينتين متواجدتين في منطقة سقوط الرأس القتالي في مياه خليج البنغال.

وبإمكان الصاروخ ذي المرحلتين، ووزنه 20 طنا، حمل رأس قتالي يبلغ وزنه طنا واحدا.

وتملك القوات الاستراتيجية الهندية في الوقت الحالي طيفا من صواريخ "أغني" الباليستية (من "أغني-1" إلى "أغني-4")، التي يتراوح مداها من 700 حتى 3.5 ألف كلم، وهي صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية.

كما تواصل الهند، منذ أبريل 2012، عمليات إطلاق تجريبية ناجحة لصاروخ "أغني-5"، الذي يصل مداه إلى 5.5 ألف كلم. ويتوقع أن يدخل هذا الصاروخ الخدمة في القوات الاستراتيجية الوطنية في مستقبل قريب.

المصدر: إنترفاكس