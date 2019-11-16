واشنطن تدرج 5 فنادق كوبية في قائمتها السوداء

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده وضعت على"القائمة السوداء" 5 فنادق على صلة بأجهزة الأمن الكوبية.

إقرأ المزيد

وقال بومبيو في بيان خاص اليوم السبت: "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان ألا تدعم المؤسسات الأمريكية بشكل مباشر جهاز أمن الدولة الكوبي، الذي ينتهك ليس فقط حق الإنسان الكوبي، بل ويصدر هذه الممارسات أيضا إلى فنزويلا"​​​.

ونوه وزير الخارجية بأن كوبا تحتفل اليوم بذكرى 500 عام على تأسيس هافانا، التي "كانت ذات يوم واحدة من أكثر مدن أمريكا ديناميكية وازدهارا".

لكن وفقا للوزير تعد هذه المناسبة "ذكرى حزينة لما ألحقته الثورة الكوبية من ضرر بحق الشعب".

والفنادق المدرجة هي منتجع جراند أستون فاراديرو في فاراديرو، ومنتجع وسبا جراند أستون كايو لاس بروجاس بيتش، وفندق جران موثو إمبيريال، وفندق غران موثو راينبو، وكلها تقع في مدينة جاردينز ديل ري الكوبية.

ومطلع الشهر الجاري، أدرجت الولايات المتحدة أسماء 5 مسؤولين حكوميين وعسكريين فنزويليين على قوائمها السوداء، قائلة إن هذا الإجراء اتخذ بناء على الاشتباه بتورط هؤلاء المسؤولين في حالات انتهاك لحقوق الإنسان وتفريق مظاهرات سلمية.

المصدر: سبوتنيك