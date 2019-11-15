برر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قرار الرئيس دونالد ترامب سحب جزء من القوات الأمريكية من سوريا، معلنا أن واشنطن نجحت في تحقيق أهدافها في هذا البلد.

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وفي كلمة ألقاها في جامعة رايس بمدينة هيوستن، اليوم الجمعة، قال بومبيو: "لقد حققنا أهدافنا.. قمنا بضمان توفير الغطاء الجوي لعملياتنا (ضد تنظيم "داعش")، وأصبح ذلك عاملا هاما من عوامل إنجاح العملية. على أمريكا أن تفتخر بما أنجزناه هناك".

واعتبر الوزير أن انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا لن يعرض أمن الولايات المتحدة للخطر، موضحا أن بلاده تحتفظ بقوة كبيرة في العراق، إضافة إلى بقاء عدد لا يستهان به من العسكريين الأمريكيين في سوريا.

وكان دونالد ترامب أعلن، أواخر أكتوبر الماضي، عن سحب الجنود الأمريكيين من منطقة تخوض فيها تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال سوريا. مع ذلك، أكد ترامب عزم الولايات المتحدة الاحتفاظ بسيطرتها على حقول نفطية شمال شرقي البلاد.

وفي وقت لاحق، أوضح رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، أن الحديث يدور عن منطقة بمحافظة دير الزور السورية تضم منشآت للنفط والغاز، بما فيها معمل "كونوكو" للغاز، والذي شيدته شركة "كونوكو فيلبس" الأمريكية لكنه أصبح فيما بعد تحت سيطرة دمشق، قبل أن يقع في أيدي مسلحي المعارضة بعد اندلاع الحرب في سوريا في العام 2011.

المصدر: تاس