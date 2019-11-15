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الإكوادور توقف بث قناة RT الإسبانية

أخبار العالم

الإكوادور توقف بث قناة RT الإسبانية
Sputnik
قناة RT
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قامت الشركة الوطنية للاتصالات في الإكوادور، المسؤولة عن خدمات التلفزيون العام في البلاد، بوقف بث القناة 778 في البلاد وهي قناة RT باللغة الإسبانية.

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وأوقف الشركة بث القناة دون إشعار مسبق أو أي تفسير، حيث كانت RT الإسبانية تبث الاحتجاجات في البلاد.

وتبث RT شأنها شأن العديد من وسائل الإعلام الدولية الأخرى، لقطات حية للاحتجاجات في أمريكا الجنوبية هي الأكبر منذ 15 عاما.

وتستقبل RT باللغة الإسبانية التي بدأت البث في ديسمبر 2009، جمهورا أسبوعيا يبلغ 21 مليون مشاهد في عشر دول في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى 25 مليون مشاهد شهريا في المتوسط.

المصدر: RT

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