رئيسة بوليفيا المؤقتة تتوعد موراليس بالمتابعة القضائية في حال رجوعه للبلاد

قالت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جانين آنيز، إنه يتعين على الرئيس المستقيل، إيفو موراليس، المثول أمام العدالة في حالة عودته من المكسيك التي لجأ إليها.

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وأكدت آنيز في حديثها مع الصحفيين أن موراليس "يعرف أن عليه المثول أمام العدالة. هناك جريمة متعلقة بالانتخابات، إلى جانب العديد من الادعاءات حول الفساد في حكومته"، مضيفة أن الرئيس المستقيل يخرق شروط لجوئه من خلال استمراره في النشاط السياسي.

وكانت آنيز أعلنت في وقت سابق أن موراليس سيمنع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ينبغي إجراؤها في موعد أقصاه 90 يوما من توليها منصب الرئيسة المؤقتة للبلاد، يوم الثلاثاء الماضي.

من جهته، أوضح موراليس أنه لا يزال "رئيسا" للبلاد رغم لجوئه إلى المكسيك، داعيا الأمم المتحدة والبابا فرنسيس للتوسط من أجل حل الأزمة السياسية في بوليفيا.

يذكر أن موراليس ونائبه غارسيا قدما الاستقالة بعد مطالبة الجيش بذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أكتوبر الماضي، والتي تم الإعلان عن فوز موراليس فيها بولاية رابعة، وذلك وسط اتهامات بتزوير النتائج لصالحه.

المصدر: وكالات