أردوغان: لا يمكن أن تتخلى تركيا عن منظومات "إس-400" الروسية لصالح الـ"باتريوت" الأمريكية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا يمكنها التخلي عن منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي لصالح مثيلاتها الأمريكية من طراز "باتريوت".

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الخميس، على متن طائرته خلال العودة من الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "نعتبر أن من غير الصحيح على الإطلاق مطالبتنا بالتخلي الكامل عن إس-400 والانتقال إلى باتريوت. وأبلغنا الأمريكيين بأنه يمكننا شراؤها، حال اقترحوا ذلك بشروط ملائمة، لكن دون التخلي عن إس-400، ولا حديث عن ذلك. وهذا حق سيادي لنا".

وأردف الرئيس التركي: "أريد أن تكون الولايات المتحدة وروسيا صديقتين لتركيا، وجهودنا ترمي إلى تحقيق هذه الغاية".

وأشار أردوغان مع ذلك إلى أن زيارته إلى واشنطن كانت إيجابية، لافتا إلى أن الحوار القائم على المعلومة الصحيحة هو السبيل لحل اختلافات وجهات النظر بين تركيا والولايات المتحدة.

وأضاف: "أتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات حول مقاتلات F-35، وهذه المرة رأيت (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إيجابيا وبناء في مواقفه بشكل أكبر بكثير مما كان عليه".

ويأتي هذا التصريح بعد أن دعا الرئيس الأمريكي نظيره التركي، خلال لقائهما في واشنطن الأربعاء، إلى التخلي الكامل من منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي من طراز "إس-400" والانتقال إلى مثيلاتها الأمريكية من طراز "باتريوت".

المصدر: وكالات