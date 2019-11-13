تركيا.. إصابة 9 جنود بانفجارين في مقر اللواء مدرع 20 جنوبي البلاد

أفادت وكالة "الأناضول" بإصابة 9 جنود أتراك جراء انفجارين وقعا في مستودع للأسلحة والذخيرة على أرض تابعة لمقر اللواء مدرع 20 في محافظة شانلي أورفة الحدودية مع سوريا.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية في المحافظة قولها، إن الانفجارين وقعا داخل مقر قيادة "لواء المدرعات 20"، مشيرة إلى أن المصابين هم من الجنود المكلفين بحماية المستودع.

وأضافت الوكالة أن حالة الجنود المصابين "جيدة"، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء توجهت على الفور إلى المكان بعد تلقي بلاغ حول وقوع الانفجار.

وفي وقت سابق، أكدت الوكالة إصابة 5 جنود جراء انفجار واحد في المستودع.

المصدر: الأناضول