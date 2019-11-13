باريس توضح بعد تصريحات ماكرون عن "الموت الدماغي" لحلف الناتو

علقت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الأربعاء، على الضجة التي أحدثتها تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون حول وجود حلف الناتو في حالة "موت دماغي".

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وقالت بارلي أثناء إجابتها عن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ في هذا الشأن "عندما تحدث رئيس الجمهورية عن الموت الدماغي لحلف الناتو، فهذا لا يعني موت الناتو، لكن لا يمكن لأي أحد أن يتجاهل الأزمة التي تمر بها المنظمة".

وأضافت "على صعيد عسكري بحت الأمور تسير بالتأكيد، فحلف الناتو أداة قوية (...) لكن لا ينبغي لهذا أن يخفي جوهر المسألة".

وأشارت بارلي لوجود "شكوك جدية حول ضمان الأمن الأمريكي"، كما نددت بمهاجمة تركيا، العضو في الحلف، لـ "أولئك الذين يحاربون تنظيم داعش في سوريا".

ونددت الوزيرة بـ "العجز الفاضح لجهود الدفاع من قبل الأوروبيين"، داعية إياهم إلى "تشكيل ركيزتهم الخاصة داخل الحلف".

وكان ماكرون اعتبر أن حلف الناتو يعيش حالة "موت دماغي"، ويعود السبب في ذلك حسبه إلى نقض الولايات المتحدة التزاماتها تجاه حلفائها في الناتو، وتصرفات تركيا العضو في الحلف.

من جهتهما، أعرب كل من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رفضهما لوجهة نظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن الحلف على شفا الموت.

المصدر: Lexpress + وكالات