روحاني يحتفل بعيد ميلاده الـ71 بطريقة خاصة

نشر الرئيس الإيراني حسن روحاني، صورا على حسابه في "إنستغرام"، أظهرت احتفال طاقم طائرته الخاصة بعيد ميلاده الـ71، أثناء عودته من محافظة كرمان نحو طهران العاصمة.

وكتب روحاني على حسابه: "مفاجأة خلال طريق العودة من زيارتي إلى محافظتي يزد وكرمان مع طاقم الطيران الدؤوب والحنون".

ولد روحاني عام 1948 في مدينة سرخه، بالقرب من محافظة سمنان شمالي إيران، من عائلة متدينة ناضلت ضد حكم الشاه.

بدأ دراسته في المدارس الدينية بمدينته، ثم حصل على درجة البكالوريوس في القانون القضائي عام 1972، بعدها واصل دراسته في الغرب وتخرج من جامعة غلاسكو كالدونيان عام 1995 مع أطروحة الماجستير بعنوان "السلطة التشريعية الإسلامية مع الإشارة إلى التجربة الإيرانية"، حصل على درجة الدكتوراه عام 1999 وهو يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

رشح حسن روحاني نفسه في انتخابات يونيو عام 2013 لمنصب رئاسة الجمهورية في إيران، وكان أحد أبرز المرشحين وأوفرهم حظا بسبب آرائه الوسطية وعلاقاته الوثيقة مع رجال الدين في إيران.

وهو متزوج ولديه 5 أبناء.

المصدر: RT + ويكيبيديا