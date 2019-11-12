صادق برلمان مولدوفا على قرار حجب الثقة عن الحكومة الائتلافية برئاسة مايا ساندو، والمقدم من حزب الاشتراكيين، بعد أن اقترح مجلس الوزراء تعديل مادة قانونية حول تعيين المدعي العام.

وأيد 63 نائبا من أصل 101 في البرلمان مقترح حل الحكومة في جلسة تصويت عقدت اليوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة الرابعة في تاريخ مولدوفا، عندما تستقيل الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان.

وسبق أن قررت رئيسة الوزراء المولدوفية مايا ساندو، تغيير المادة القانونية التي تحدد إجراءات انتخاب النائب العام من قبل لجنة مخصصة بوزارة العدل، ليتولى السلطة بدون مشاورات مع كتلة حزب الاشتراكيين البرلمانية.

واتهم حزب الاشتراكيين رئيسة الوزراء بانتهاك اتفاقية التعاون ومحاولة التحريض على استقالة الحكومة.

وفي يونيو الماضي تعمقت الأزمة السياسية في مولدوفا المتواصلة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير.

وهدد رئيس البلاد إيغور دودون بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا لم تتفق الأحزاب على تشكيل الائتلاف الحاكم. وبعد ذلك توصل حزب الاشتراكيين المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا وتحالف "أكوم" الليبرالي الساعي للتكامل مع الاتحاد الأوروبي، على اتفاق تشكيل حكومة ائتلافية.

المصدر: وكالات