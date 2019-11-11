قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، إنها رصدت آثارا لليورانيوم في موقع غير معلن عنه في إيران.

وأفاد أحدث تقرير للوكالة، حول برنامج إيران النووي، الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، بأن "الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري، في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة".

ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، إلا أن مصادر دبلوماسية، أشارت في وقت سابق، إلى أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران، تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل، أنه شهد نشاطات ذرية سرية سابقة.

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وذكرت مصادر، أن الوكالة الدولية أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز آباد في طهران، في الربيع الماضي.

وأكد التقرير كذلك، أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم، حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب، ما يعادل 551 كلغم، في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كلغم.

المصدر: أ ف ب