بعد 15 عاما من رحيله، كشف نائب سابق من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ترك وصية للأتراك.

وذكر حسين طانري وردي، البرلماني التركي السابق عن حزب العدالة والتنمية، أنه زار مدينة رام الله في مايو عام 2004، حين كان ياسر عرفات محاصرا في مقره من قبل الجيش الإسرائيلي لأكثر من عامين.

وأفاد بأن الزعيم الفلسطيني طلب منه "بوضوح تام خلال لقائه به، أن يبلغ الزعماء في أنقرة، بأن يدافعوا عن مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وروى أن عرفات قال له: "لدي رسالة لك وللشعب التركي. أنتم العثمانيون الذين حموا القدس في أوقات مختلفة من التاريخ. أنتم من أطلق على المدينة اسم الحرم الشريف".

وتابع أبو عمار قائلا وفق البرلماني التركي السابق: "أمتكم أثبتت أنكم تعرفون قيمة وأهمية القدس بالنسبة للعالم الإسلامي"، مضيفا أيضا أن "القدس كانت تحت وصايتكم وحمايتكم".

ونقل النائب التركي السابق عن الزعيم الفلسطيني دعوته تركيا، إلى لعب دور بناء في هذا الشأن، وإشارته إلى أن "القدس في وصايتكم. عليكم تحمل مسؤولياتكم في الدفاع عنها وحمايتها، كما فعلتم في الماضي".

المصدر: الأناضول