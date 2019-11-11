بوليفيا.. استيلاء المعارضة على سفارة فنزويلا

استولى معارضون في بوليفيا بالقوة على سفارة فنزويلا بالعاصمة اليوم، وكتبوا شعارات استفزازية على جدران سفارة كوبا مع تسارع الأحداث التي تمثل انقلابا على الحكومة الشرعية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفنزويلية عن سفير فنزويلا في بوليفيا كريسبيل غونزاليس قوله: "نحن بخير لكنهم استولوا على السفارة ويستعدون لترتيب مذبحة تطالنا".

وأفادت مصادر بالسفارة الكوبية في لاباز بأن شعارات وإشارات استفزازية ظهرت على سور البعثة الدبلوماسية الكوبية أيضا.

وكان موراليس أعلن استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر الماضي ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوزه.

المصدر: "إنترفاكس"