مقتل مراهق وإصابة آخر في إطلاق نار بالسويد

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأحد، أن مراهقا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة نتيجة إطلاق نار في مدينة مالمو جنوبي البلاد، في وقت أكدت فيه أن البحث لا زال مستمرا عن منفذي الهجوم.

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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "المراهقين كانا في مطعم للبيتزا عندما وقعت حادثة إطلاق النار، وجرى نقل أحدهما على الفور للمستشفى بسيارة إسعاف، في حين وصل الآخر في سيارة خاصة".

وقالت هيئة الرعاية الطبية الإقليمية، إن "أحد المراهقين توفي، في حين صنفت حالة الآخر على أنها خطيرة، وأن أعمارهما تتراوح ما بين 15 إلى 18 عاما".

ويقع مطعم البيتزا في ميدان "موليفانغين" بضاحية مالمو، التي تصدرت عناوين الأخبار الأعوام الأخيرة بسبب أعمال عنف العصابات. ولم يعرف بعد سبب إطلاق النار.

من جهتها، أعلنت الشرطة، أنه لم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به، ولكنها تكثف تواجدها في المنطقة وتستجوب الشهود، كما يتم تحليل صور كاميرات المراقبة.

وأشار شهود العيان إلى أنهم شاهدوا شخصين يغادران الموقع على متن دراجة نارية بعد الحادث.

المصدر: هسبريس