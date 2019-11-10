أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن بلاده على استعداد لمساعدة دول الخليج العربية في مجال الطاقة النووية.

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وقال صالحي: "حدد قائد الثورة الإسلامية سمتين رئيسيتين تضمنان الطاقة النووية للأجيال القادمة، إلى جانب تأكيده على أن الصناعة النووية صناعة تصنع الاقتدار للبلاد".

وأضاف أن "الدول التي انضمت إلى معاهدة باريس مصممة على منع انبعاث الغازات الملوثة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تعتبر المحطات النووية إحدى الطرق للتغلب على هذه المشاكل".

وتابع: "في محطة "بوشهر" للطاقة النووية وبعد مرور 6 سنوات، يعمل أكثر من 90 بالمئة من المقاولين مع حوالي 2000 خبير، فيما معظم العاملين في المحطة إيرانيون".

المصدر: فارس نيوز