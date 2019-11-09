مارين لوبان تنتقد مسيرة "أوقفوا الإسلاموفوبيا"

انتقدت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان، مسيرة "أوقفوا الإسلاموفوبيا" التي من المقرر تنظيمها غدا الأحد في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت لوبان: "أعتقد أنها مسيرة ينظمها متشددون إسلاميون، وجميع من سيشاركون في هذه المظاهرة سيضعون أيديهم في أيدي المتطرفين".

ووجهت لوبان انتقادات لزعيم حزب "فرنسا الأبية" جون لوك ميلونشون، الذي "خان أتباعه" حسبها بدعوته للمشاركة في المسيرة.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية رحبت "بدعوة 50 شخصية فرنسية من المثقفين والنقابيين والسياسيين لمسيرة في العاصمة الفرنسية باريس في 10 نوفمبر الجاري، ضد مظاهر الإسلاموفوبيا".

وثمنت المؤسسة الدينية دعوة الشخصيات الفرنسية "لوقف التمييز ضد النساء اللاتي يرتدين الحجاب، ما تسبب في استبعادهن التدريجي من جميع مجالات المجتمع".

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء "للتفاعل الإيجابي مع هذه الدعوات التي تسعى لمواجهة الإسلاموفوبيا بوصفها أحد أشكال العنصرية"، مشددا على ضرورة إيجاد آليات من أجل انخراط المسلمين في المؤسسات العامة والتشريعية، وفي جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب في فرنسا.

المصدر: "لوفيغارو" + دار الإفتاء المصرية