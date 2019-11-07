البرهان وموسيفني وسلفاكير يتفقون على تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان

اتفق رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيسا أوغندا وجنوب السودان على تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام القمة لرئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان والرئيس الأوغندي يوري موسيفني ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، التي عقدت بمدينة عنتبي الأوغندية، اليوم الخميس، أنه تم التأكيد على "ضرورة استكمال البنود والمهام المتعلقة بالترتيبات الأمنية وهياكل الحكم بما في ذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية".

وتم الاتفاق على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية لمدة 100 يوم آخر، اعتبارا من 12 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة التقدم الذي أحرز خلال الـ 50 يوما من بدء فترة التمديد.

وذكر البيان أن القمة اتفقت على قيام الدول الأربع الأعضاء في منظمة "الايقاد" والتي شاركت في قمة عنتبي، بتقديم طلب لمنظمة "الإيقاد" للبت في وضع زعيم المعارضة بدولة جنوب السودان رياك مشار.

وحث الزعماء الثلاثة المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم تنفيذ هذه الاتفاقية والمساهمة في دعم مشروعات التنمية بجمهورية جنوب السودان.

يذكر أن القمة عقدت بمبادرة من عبدالفتاح البرهان وبدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفني، وحضرها زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار بالإضافة إلى المبعوث الكيني الخاص لدولة جنوب السودان ستيفن كالونزي.

تجدر الإشارة إلى أن السودان وأوغندا تعتبران الدولتين الضامنتين لاتفاق السلام بين حكومة جنوب السودان والمعارضة، الذي يهدف لإنهاء النزاع المستمر منذ 5 سنوات، والذي أودى بحياة نحو 400 ألف شخص.

المصدر: RT